Turchia: mai chiesto aiuto alla Nato Ankara teme nuova ondata profughi

La Turchia non ha chiesto alla Nato di inviare forze militari nel suo territorio per la crisi siriana . Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Tanju Bilgic, precisando che comunque prosegue il dialogo con l'Alleanza sul rafforzamento dei sistemi di difesa. Intanto il governo turco afferma di essere sempre più preoccupato per l'arrivo di una possibile nuova ondata di profughi siriani a causa dei bombardamenti russi.

Il timore è stato espresso dal portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Tanju Bilgic, dopo che negli ultimi giorni il governo turco aveva lanciato l'allarme sulla previsione di oltre un milione di nuovi profughi in arrivo proprio per i raid di Mosca in alcune zone densamente popolate.



Mosca, uccisi 300 ribelli negli ultimi raid - Nelle ultime 24 ore le forze aeree russe hanno compiuto in Siria 67 raid contro 60 infrastrutture dei terroristi, secondo quanto rende noto lo stato maggiore russo. Nelle operazioni sono rimasti uccisi circa 300 "militanti", compresi due comandanti di campo dell'Isis. Il ministero della Difesa ha precisato di aver attaccato il quartier generale del gruppo di ribelli Liwa al-Haqq, dove sono morti 200 terroristi, mentre altri 100 sono caduti in un raid diverso nella regione di Aleppo.