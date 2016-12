Siria, la Nato contro Putin: "Non bombarda Isis, aiuta solo Assad"

08:49 - In Siria "a lungo termine non c'è soluzione militare" e "ci deve essere la transizione", ovvero Assad deve lasciare il potere. Lo afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Aggiungendo che "la Russia non mira all'Isis ma agli altri gruppi e sostiene il regime di Assad", conclude: "Non è un contributo costruttivo".

In Siria la Nato "ha visto una problematica escalation di azioni militari russe", e si dice "pronta a difendere tutti gli alleati, compresa la Turchia". Il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, dice che l'Alleanza è "pronta a dispiegare le forze in Turchia se necessario".



Germania: "Putin rafforza lo Stato islamico" - "E' importante anche per la Russia capire che se si attacca chi lotta contro l'Isis, si rafforza l'Isis. E questo non è nell'interesse della stessa Russia". Lo dice il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Leyen, all'arrivo alla ministeriale difesa della Nato.



Gb: Russia rende più pericolosa situazione già seria - In Siria "la Russia sta rendendo molto più pericolosa una situazione già molto seria". Lo dice il ministro della difesa britannico, Michael Fallon, che aggiunge: "Chiederemo esplicitamente alla Russia di smettere di sostenere il regime di Assad e di usare costruttivamente la sua influenza sul regime perché fermi il 'barrel bombing' sui civili". La Russia "deve smettere il bombardamento in zone non controllate dall'Isis", piuttosto "dia più sostegno a paesi come Turchia e Giordania".