Trump, Oprah Winfrey: "Io presidente? Perché no..."

" Oprah Winfrey for president? ": è questa la domanda che impazza un po' su tutti i media e i siti Usa dopo che la più famosa conduttrice televisiva americana ha fatto un riferimento a una sua eventuale corsa alla Casa Bianca . Solo pochi mesi fa la Winfrey aveva dichiarato di essere intrigata da un'esperienza come quella delle presidenziali, ma non di non averci mai pensato seriamente conscia di non avere alcuna esperienza politica. Ma le cose cambiano...

Oprah, 63 anni, oltre ad essere uno dei volti più noti del piccolo schermo stelle e strisce è anche un nota filantropa, amica degli Obama e ha fortemente sostenuto Hillary Clinton nella Corsa per la Casa Bianca.



"L'esperienza politica? Non sembra servire" - Alla luce delle prime settimane della presidenza Trump il popolarissimo volto televisivo è però tornata sull'argomento, dicendo in un'intervista a Bloomberg Tv di averci ripensato: in fondo per guidare il Paese non sembra servire esperienza di governo, ha affermato, lasciando i fan nell'incertezza sulle sue reali intenzioni.