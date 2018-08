Trump: "Non sono preoccupato, non ho fatto nulla di male"

Il presidente Donald Trump "non ha fatto nulla di male. Non ci sono accuse a suo carico". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders a proposito delle ammissioni da parte dell'ex avvocato del tycoon, Michael Cohen, di aver pagato due donne sotto sua indicazione. Trump non è "per niente preoccupato" dal fatto che Cohen collaborerà con gli inquirenti. "I soldi per pagare le ragazze non sono arrivati da campagna", ha detto alla Foxnews.