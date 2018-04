Trump invia la Guardia Nazionale al confine con il Messico

Nel provvedimento Trump ordina al segretario della Difesa di supportare il dipartimento per la sicurezza nazionale nel garantire che al confine sud si metta fine al flusso illegale di droga e persone. E concede 30 giorni perché i dirigenti delle agenzie interessate suggeriscano altre possibili misure.



L'obiettivo del presidente americano è quello di usare gli eserciti dei singoli Stati per aiutare la polizia di confine fino a quando non sarà costruito il muro tra Stati Uniti e Messico. Per ora non sono stati diffusi i dettagli né dei costi né di quanto tempo durerà la missione.



Intanto il Messico ha chiesto chiarimenti formali al dipartimento di Stato e al dipartimento per la sicurezza interna Usa sull'invio di militari al confine con il Paese. Lo ha riferito alla Cnn l'ambasciatore messicano a Washington, Geronimo Gutierrez. "Certamente non è qualcosa di gradito per il governo messicano, ma ci aspettiamo di avere un'idea più chiara", ha detto.