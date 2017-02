Trump ai conservatori: "Costruirò muro col Messico molto presto"

"Abbiamo difeso i confini delle altre nazioni, mentre abbiamo lasciato i nostri spalancati. Costruiremo il muro. Manderemo via da questo Paese le persone cattive". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento alla Conservative Political Action Conference, la conferenza politica organizzata dagli attivisti conservatori statunitensi una volta all'anno, in corso in questi giorni al National Harbor, in Maryland, non lontano dalla capitale Washington. Trump ha aggiunto che la costruzione del muro con il Messico "comincerà molto presto". "Cancelleremo e rimpiazzeremo Obamacare" - Cancelleremo e rimpiazzeremo l'Obamacare, che non funziona: lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo intervento alla Conservative Political Action Conference (Cpac), il più grande raduno annuale degli attivisti conservatori. "Salveremo gli americani da questo disastro consentendo loro di accedere alle cure che meritano", ha aggiunto. "Fuori i trafficanti di droga"- Donald Trump ha inoltre detto che i gli agenti del servizio immigrazione stanno cercando "gli spacciatori di droga, criminali stranieri [...] e li stanno buttando fuori dal paese". Trump ha ricordato che la costruzione del muro lungo il confine con il Messico terrà la droga e gli spacciatori fuori dagli Stati Uniti.

Trump contro Fbi: non riesce a fermare fuga di notizie - Nuovo attacco di Donald Trump su Twitter e Facebook. Il presidente degli Stati Uniti se l'è presa con l'Fbi, sostenendo che non è riuscito a bloccare la fuga di notizie sulla sicurezza nazionale, anche quelle interne all'agenzia, che poi sono finite su media americani. "L'Fbi è completamente incapace di fermare le talpe che si sono diffuse nel nostro governo per molto tempo", ha scritto Trump, aggiungendo: "Non riescono neppure a fermare le talpe all'interno della stessa Fbi. Informazioni classificate vengono date ai media e questo può avere un effetto devastante sulle scoperte americane ora".



Più soldi per le spese militari - "Aumenteremo le spese per rilanciare le forze militari": ha promesso Donald Trump nel suo intervento alla Conservative Political Action Conference (Cpac).



"Via restrizioni su fonti energetiche" - Trump ha anche prpomesso azioni "forti" per togliere le restrizioni sulle fonti energetiche americane, compreso lo shale oil, il gas naturale e il carbone.