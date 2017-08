Texas, strage di immigrati clandestini: 9 morti in un camion

I corpi senza vita di 9 immigrati clandestini, tra i quali anche due bambini, sono stati trovati nel rimorchio di un camion parcheggiato in un'area di servizio a San Antonio, Texas. Nel container la polizia ha trovato anche altre 30 persone, 20 delle quali sono ora ricoverate in gravi condizioni. L'autista del Tir è stato arrestato.

La polizia indaga per traffico di esseri umani. Sia i morti sia i feriti sono di età compresa tra 20 e 30 anni, ha spiegato il capo della polizia locale, William McManus, precisando che nel mezzo si trovavano circa una quarantina di persone.



Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una telefonata da un dipendente del negozio, al quale una persona che stava entrando nel mezzo aveva chiesto dell'acqua. Il capo dei pompieri, Charles Hood, ha affermato anche che l'aria condizionata del veicolo non funzionava e che nel mezzo non c'era acqua. "I sopravvissuti erano molto accaldati", ha spiegato senza specificare per quanto tempo le persone siano rimaste chiuse nel veicolo parcheggiato.