Migranti, allarme dell'Oim: quasi duemila morti in mare da inizio anno

Da inizio anno sfiora ormai 2mila il numero di migranti e rifugiati morti nel Mediterraneo: il dato emerge dall'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Dall'inizio del 2017 al 18 giugno, l'Oim ha registrato un totale di 81.292 arrivi via mare in Europa (circa l'85% dei quali in Italia) e 1.985 morti.