Texas, sparatoria in una scuola a Santa Fe: 10 morti | Fermato uno studente

Quella della Santa Fe High School è la 22esima sparatoria dall'inizio dell'anno: tutto è cominciato intorno alle 8 locali, quando un giovane armato si è introdotto nella scuola ed è entrato in una classe di arte sparando e seminando il panico.



Qualcuno ha attivato l'allarme anti incendio per segnalare un pericolo e molti studenti hanno creduto che si trattasse di un'esercitazione ma quando hanno udito gli spari sono scappati all'esterno o hanno cercato riparo barricandosi dentro le aule, come prevede la procedura di lockdown.



Il fermo del killer e del suo presunto complice - Nel giro di pochi minuti alla scuola sono arrivate numerose ambulanze, tre elicotteri e ingenti forze di polizia, che hanno circondato l'edificio e perquisito gli alunni che erano riusciti a fuggire. Nel frattempo un coraggioso agente della scuola aveva ingaggiato un conflitto a fuoco con l'assalitore, consentendone l'arresto. Poco dopo è stato fermato anche un altro studente, che potrebbe essere un complice.



Scoperti nel campus diversi ordigni esplosivi artigianali - A rendere ancora più sconcertante il massacro è stata la scoperta nella scuola e nel campus di vari ordigni esplosivi artigianali, tra cui tubi bomba e pentole a pressione, tanto che le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini a non toccare nessun oggetto sospetto.



Il football, la danza, la chiesa e i simboli nazisti - Per ora resta ignoto il movente e il piano generale dell'assalto. Trapelano però le prime indiscrezioni sul profilo del 17enne killer: le pagine dei suoi account social mostrano una sua foto con una t-shirt recante la scritta "Born to kill" (nato per uccidere) ed altre immagini di una lunga giacca verde con simboli nazisti. Il ragazzo giocava con il team di football della scuola ed era membro della squadra di danza della chiesa greca ortodossa.