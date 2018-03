Usa, spari in una scuola del Maryland: due feriti gravi, morto l'assalitore

Almeno due persone sono rimaste ferite in modo grave in una sparatoria avvenuta in una scuola nel Maryland, negli Stati Uniti. Lo riferisce la Nbc. Le forze dell'ordine sono subito intervenute per blindare l'istituto, la Great Mills High School. L'assalitore è stato colpito da un agente ed è morto dopo il ricovero in ospedale. La scuola, a 100 chilometri da Washington, è frequentata da circa 1.600 studenti.