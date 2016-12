Testa farmaco, clinicamente morto Gravissimi altri cinque volontari

Un paziente è clinicamente morto e altri cinque versano in gravissime condizioni dopo l'assunzione di un nuovo farmaco in fase di test a Rennes , in Francia. Lo rende noto il ministero della Sanità francese. L'antidolorifico somministrato ai sei, come ad altri 84 volontari , non conteneva cannabis, al contrario di quanto inizialmente riferito dai media francesi. La sperimentazione è stata condotta da un laboratorio privato accreditato.

"I sei individui ricoverati sono tutti uomini di età tra i 28 ei 49 anni - spiega il ministro Marisol Touraine -. Cinque persone sono in stato molto grave, una persone è in stato di morte cerebrale".



La reazione al farmaco è avvenuta dopo "una sperimentazione medica per via orale, in corso di sviluppo in un laboratorio europeo", sottolinea il ministero. La magistratura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose.



I pazienti, che si erano tutti sottoposti al test volontariamente in cambio di remunerazione, sono ricoverati all'ospedale di Pontchaillou, a Rennes. La molecola è stata sviluppata dalla casa farmaceutica portoghese Bial.



Stop al test, richiamati tutti i volontari - Il test, condotto dalla società specializzata Biotrial, che da oltre vent'anni realizza studi di questo tipo per le case farmaceutiche, è stato immediatamente sospeso e tutti i volontari che si sono sottoposti alla sperimentazione sono stati richiamati.