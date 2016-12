Terrorismo, Londra si blinda: arrivano i C-Men

Hanno un casco-elmetto con la radio, fucili automatici a guida laser e sono dotati di motociclette Bmw per sfrecciare nel traffico di Londra. La polizia della capitale britannica mette in campo questa nuova unità di agenti su due ruote che sembrano usciti da un film di fantascienza come Robocop e che solo a guardarli incutono timore.



Il loro compito, come ha spiegato il comandante della Met Police Sir Bernard Hogan-Howe, è quello di fermare in tempi rapidissimi i terroristi che vogliono colpire al cuore il Regno Unito. I super-agenti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa e formano con altri colleghi la task force di specialisti di Scotland Yard che in strada e perfino sul fiume (c'è anche un gruppo che pattuglia il Tamigi) devono contrastare la minaccia di un attentato.



Il capo della polizia e il sindaco Sadiq Khan hanno spiegato che è non solo stato incrementato il loro numero ma anche la visibilità "per proteggere il pubblico da tutti i tipi di minacce". "Abbiamo visto gli attacchi in Germania, in Belgio, in Francia e sarebbe sciocco ignorarli. È importante avere agenti con le armi da fuoco per rispondere" nell'eventualità di attacchi, hanno aggiunto.



Coi C-Men in azione i cittadini si dovrebbero sentire più sicuri: sono addestrati per muoversi ad altà velocità nel traffico di Londra e in pochi minuti raggiungere il luogo di un attacco terroristico. Ma c'è chi ricorda, come il presidente della Police Federation Steve White, che servirà tempo, almeno due anni, per addestrare le centinaia di nuovi super-poliziotti che dovranno pattugliare le strade della capitale. Non solo, ci sarebbe già qualche difficoltà a trovare i volontari da inserire in questa unità d'elite e il processo di selezione poi potrebbe escludere molti dei candidati che non hanno le caratteristiche di prestanza fisica e precisione del tiro che vengono richieste.