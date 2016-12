L'allarme del capo di Scotland Yard: "Un attentato in Gran Bretagna? E' solo una questione di tempo"

Un attacco terroristico nel Regno Unito è solo una questione di tempo. Lo ha detto il capo di Scotland Yard, Sir Bernard Hogan-Howe, al Mail on Sunday spiegando che non è un problema di "se" l'attentato ci sarà, ma "quando". Hogan-Howe ha poi cercato di rassicurare i cittadini britannici, affermando che tutte le misure sono però state prese per contrastare l'attività terroristica dopo gli attacchi in Francia e Germania.