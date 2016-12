Avvocato, laburista e figlio di pachistani: ecco chi è Sadiq Khan, il primo sindaco musulmano di Londra

Sadiq Khan, il musulmano amato da Londra 1 di 57 LaPresse LaPresse Sadiq Khan, il musulmano amato da Londra Il laburista Sadiq Khan è figlio di una coppia di pakistani trasferitasi in un sobborgo a sud di Londra negli anni '60. Ex attivista per i diritti umani, 45 anni, cresciuto insieme a sette fratelli in una casa popolare, da avvocato è stato impegnato nella difesa dei diritti civili. Oltre 10 anni fa ha rappresentato figure controverse come il leader del gruppo 'Nation of Islam' Louis Farrakhan, motivo per cui i critici lo hanno accusato di essere accomodante con l'estremismo. L'esordio di Khan è come apprendista dell'attivista per i diritti umani Louise Christian, che appena tre anni dopo lo sceglie come partner nel suo studio, soprannominato Christian Khan. Per tre anni è anche presidente di Liberty, un gruppo di pressione per i diritti civili. Negli anni rappresenta figure controverse, come il leader del gruppo "Nation of Islam" Louis Farrakhan, a cui è vietato l'ingresso negli Stati Uniti dal 1986, perché le sue dichiarazioni razziste e antisemite potrebbero provocare problemi di ordine pubblico. Khan nel 2011 si esprime a favore di una revoca di questo divieto da parte di Londra e riesce a farla accogliere in primo grado.



Il salto nella politica avviene nel 2004, quando rimane vacante un seggio laburista nella circoscrizione di Tooting. Un anno dopo Khan viene eletto come membro della Camera dei Comuni. Il premier Gordon Brown lo nomina nel 2008 segretario di Stato 'junior' per le Comunità locali e, nel 2009, segretario di Stato dei Trasporti. Il riconoscimento definitivo per la sua carriera nel partito arriva però nel 2010, quando guida la campagna che porta Ed Miliband a essere eletto come leader dell'opposizione. Cinque anni dopo, Khan è fra i dirigenti che nominano Jeremy Corbyn per succedere a Miliband, nonostante da allora abbia preso le distanze dal nuovo leader e dalle sue politiche.