Terremoto in Nepal, la terra trema ancora: "Una notte di scosse"

Continua a crescere il bilancio del terribile terremoto che ha colpito sabato il Nepal, e che ha fatto più di duemila morti. E nel Paese asiatico la terra continua a tremare: "Ci sono state diverse scosse di assestamento, una notte orribile. Molte persone hanno dormito nelle loro auto o per strada", ha raccontato Chris Decker, funzionario dell'Undp in Nepal, che ha passato la notte in macchina con la famiglia con i due figli piccoli.

Sisma in Nepal: si supereranno le 2000 vittime Di Alessandra Rolla

Una coppia di turisti italiani, Roberto Spiritelli e Marusca Cordini, che vivono sul Lago di Garda, raccontano di essere "vivi per miracolo. Abbiamo visto i templi e il palazzo reale di Durbar Square afflosciarsi davanti ai nostri occhi come tasselli di un domino". I due spiegano che erano "appena arrivati per una vacanza che avevamo da tempo programmato, ma adesso non abbiamo più voglia di continuare".



Al momento della prima violenta scossa di terremoto la coppia era in compagnia di una guida turistica nepalese dopo aver visitato il palazzo della Kumari, la dea bambina, nella storica piazza Durbar. Roberto, Spiritelli stava scattando una foto al tempio di Shiva quando ha "sentito il pavimento muoversi". Dopo pochi istanti il tempio era un mucchio di macerie. "Questa è l' ultima foto, adesso non esiste più. Siamo stati investiti da una nuvola di polvere e istintivamente ci siamo abbracciati tutti e tre. Quando ho rialzato la testa c'erano solo mucchi di macerie e gente che urlava".



Sull'Everest invece, dove il terremoto ha provocato valanghe che hanno distrutto i campi base degli scalatori, "tutti i feriti gravi sono stati evacuati in elicottero - racconta su Twitter Alex Gavan, alpinista romeno scampato alla valanga - In molti hanno aiutato". Sabato Gavan aveva lanciato un drammatico appello dal campo base, sempre con un tweet, avvertendo che se non fossero arrivati i soccorsi in molti sarebbero morti. Le operazioni con elicottero "continuano", ha aggiunto ora.