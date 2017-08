Terremoti, Turchia: nuova scossa magnitudo 4.7 vicino Bodrum

Ancora scosse di terremoto vicino Bodrum, in Turchia: alle 5:43 ora locale (le 4:43 in Italia) ne è stata infatti registrata una di magnitudo 4.7. Secondo i rilevamenti dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 29 km di profondità ed epicentro a 4 km da Karaova. Non segnalati danni a persone o cose. Dal sisma di magnitudo 6.7 tra Grecia e Turchia del 20 luglio, la zona continua ad essere interessata da decine di forti scosse.