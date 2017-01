Svezia, postano diretta live su Facebook stupro di gruppo: tre arresti

Sdegno e rabbia in Svezia per la vicenda di tre giovani arrestati in Svezia con il sospetto di avere abusato di una donna e di avere trasmesso in diretta su Facebook le immagini dello stupro. La violenza di gruppo, ha riferito la polizia, ha avuto luogo domenica a Uppsala, città a circa un'ora a nord della capitale Stoccolma. Gli agenti hanno lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia una copia del filmato di consegnarlo.