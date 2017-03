Svezia, la Russia fa paura: ripristinato il servizio militare

La Svezia ha annunciato che nel 2017 sarà ripristinato il servizio militare per rispondere al riarmo della vicina Russia."Il governo vuole un metodo di reclutamento più stabile e intende aumentare la nostra capacità militare" - spiega il ministro della Difesa Peter Hultqvist - "la situazione della sicurezza è cambiata". La leva durerà undici mesi e partirà dalla prossima estate per tutti gli svedesi nati dopo il 1999.

Circa 13.000 svedesi dovrebbero essere mobilitati a partire dal primo luglio 2017 ma solo 4.000 saranno selezionati, in base alla loro motivazione e capacità, e chiamati alle armi ogni anno dopo il primo gennaio 2018. Il testo di legge è oggetto di un accordo tra il governo di sinistra e l'opposizione di centro-destra e sarà certamente approvato anche dal Parlamento.



Nel 2010 la Svezia aveva rimosso la coscrizione obbligatoria dopo più di due secoli senza conflitti armati nel suo territorio. Fu introdotta per la prima volta nel 1901 ma ritenuta inadeguata alle esigenze di un esercito moderno. La nazione, seppur non appartenente alla Nato, ha sottoscritto il Partenariato per la pace, un programma lanciato nel 1994 per sviluppare la cooperazione militare tra l'alleanza atlantica e i Paesi non membri.



"La nuova situazione della sicurezza è una realtà che si esprime soprattutto sotto forma di una dimostrazione di forza russa che a lungo è stata sottostimata", ha spiegato un esperto del settore di nome Wilhelm Agrell.