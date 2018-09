Sudtirolo, il cancelliere Kurz: doppio passaporto solo d'intesa con Roma

Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà introdotto "solo nel rispetto dell'idea di pace europea e d'intesa con l'Italia". Lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada intrapresa e ricorda che "anche l'Italia concede la cittadinanza a certi gruppi in Slovenia e Croazia". Kurz ha ribadito, inoltre, che "l'autonomia altoatesina non è un tema nuovo, ma importante".

Secondo Kurz, "l'Alto Adige è un esempio di come la pacifica convivenza possa funzionare a lungo termine". Il cancelliere ha citato anche l'Euregio transfrontaliera di Innsbruck, Bolzano e Trento "che è un grande successo ed è un esempio per tutta l'Europa".



In riferimento alle provinciali in Alto Adige, Kurz ha affermato che "quella intrapresa dalla Svp e soprattutto da Arno Kompatscher è una via di successo". "Sono convinto che gli altoatesini in tempo di cambiamenti veloci punteranno sulla stabilita'", ha aggiunto.