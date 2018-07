Doppio passaporto ai tirolesi, Italia chiede chiarimenti ad Austria

La notizia del doppio passaporto è apparsa sabato sul quotidiano austriaco, Tiroler Tageszeitung, e parla della presentazione in Parlamento, il prossimo settembre, da parte del Governo austriaco di un disegno di legge finalizzato ad attribuire la cittadinanza austriaca ai cittadini italiani dell'Alto Adige. La bozza parla di "tutti i cittadini italiani residenti in Alto Adige di madrelingua tedesca e ladina", aveva spiegato il quotidiano, precisando comunque che il governo austriaco vuole agire solo d'intesa con Roma.



Per questo la Farnesina si è attivata attraverso l'ambasciatore italiano a Vienna. In parallelo i medesimi chiarimenti vengono richiesti dalla Farnesina all'Ambasciata d'Austria a Roma. Qualora quanto prospettato dalla stampa risultasse confermato verrebbe considerato un'iniziativa inopportuna e sostanzialmente ostile, tenuto conto in particolare del ruolo di presidenza semestrale dell'Unione Europea attualmente ricoperto dall'Austria, prosegue la nota del Ministero degli Esteri.



Sulla questione è stata durissima anche Giorgia Meloni, accusando Vienna di preparare la "secessione dell'Alto Adige" e avvertendo che "Fratelli d'Italia è pronta alle barricate per difendere l'Italianità di quelle terre". Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha enfatizzato soprattutto la volontà di Vienna di trovare un accordo con Roma sul tema, e che comunque tutto debba avvenire "con spirito europeo".