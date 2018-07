Vienna: "Doppio passaporto non prima del 2019/2020" | Fraccaro: "E' un atto ostile e inopportuno"

Il tema della doppia cittadinanza per gli altoatesini riaccende i dissapori tra Italia e Austria. "Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi saranno poste non prima del 2019-2020", spiega Vienna, ribadendo che qualsiasi soluzione "sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano". Contrario il il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: "E' un atto inopportuno e ostile".