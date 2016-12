Strage Parigi, spuntano nuove foto dell'arresto di Salah Abdeslam

In una delle foto, pubblicate dal sito lameuse.be si vede Salah lievemente ferito, sdraiato su una lettiga appoggiata per terra con una maschera per aiutarlo a respirare. Le mani dell'uomo sono tinte di inchiostro, usato dagli agenti per prendergli le impronte digitali.



Estradato in Francia il 27 aprile, il francese di origine marocchina è detenuto nel carcere di Fleury-Merogis dove fino ad ora si è rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti.