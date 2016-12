Strage di Monaco, proclamato giorno di lutto nazionale in Baviera

Una giornata di lutto nazionale è stata proclamata per oggi in Baviera, in memoria delle vittime dell'attentato di Monaco. Il presidente del Land ha dato disposizione che in tutti gli edifici pubblici vengano esposte bandiere a mezz'asta. "Quello che è accaduto a Monaco è terribile ed incredibile". ha detto il ministro degli Interni tedesco Thomas De Maiziere riferendosi alla strage nel fast food.