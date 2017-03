Strage di migranti sulle coste dello Yemen: bombe su un barcone, morti

Sono decine i profughi somali morti in un bombardamento aereo che ha colpito un barcone che trasportava migranti nei pressi del Mar Rosso davanti alle coste dello Yemen. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Secondo le fonti dei ribelli, tra le vittime figurano anche donne e bambini. Non è ancora chiaro chi abbia effettuato il bombardamento sul barcone, che era in viaggio verso il Sudan.