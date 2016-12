Siria, Hollande: se Mosca ferma i bombardamenti sì al dialogo

"Quando la Russia sarà realmente decisa a far cessare i bombardamenti a cui partecipa sostenendo il regime siriano, sono pronto in tutti i momenti a prendere il cammino del dialogo". Lo ha affermato il presidente francese, Francois Hollande, nel suo discorso al Consiglio d'Europa. "Sono pronto ad incontrare in ogni momento Putin per fare progredire la pace", ha ribadito Hollande.