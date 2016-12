Siria e Iraq, raid Usa contro Isis

Le forze Usa e della coalizione impegnate nella lotta all'Isis in Iraq e Siria hanno condotto 18 raid sui due Paesi in 24 ore. Lo rende noto il dipartimento della Difesa americano. In particolare sulla Siria gli attacchi aerei sono stati 11: per nove volte le forze della coalizione hanno colpito la zona di Hasakah. Altri due raid sono stati effettuati su Kobane. In Iraq invece gli attacchi aerei sono stati 17 e sono stati condotti su Ramadi e Mosul.