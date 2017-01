Siria, al via ad Astana i primi negoziati tra regime e ribelli

I colloqui sono iniziati alle 13 locali (le 8 del mattino in Italia) con un saluto del presidente kazako, Nursultan Nazarbayev, e interventi dei vari partecipanti per procedere poi ai negoziati veri e propri, a porte chiuse. Il secondo giorno di negoziati includerà colloqui bilaterali e multilaterali tra i partecipanti. Al momento non è chiaro se i rappresentanti del governo siriano e dei ribelli avranno un faccia a faccia, anche se questo è il principale obiettivo.



I ribelli cercheranno di rafforzare il cessate il fuoco, iniziato lo scorso 30 dicembre, di trovare nuove garanzie per continuare con l'attuazione della tregua e il miglioramento della situazione umanitaria in tutto il Paese, secondo quanto ha fatto sapere un membro della delegazione dell'opposizione.



"Se questi colloqui riusciranno nell'intento di garantire la tregua, migliorare la situazione umanitaria attraverso il sollevamento degli assedi e garantire l'accesso agli aiuti e la liberazione di prigionieri politici, allora avremo un buon terreno comune per avviare i negoziati di Ginevra (il prossimo 8 febbraio) e per cercare la transizione politica", ha commentato la fonte dei ribelli.



Insieme alle due delegazioni e a quelle dei due paesi mediatori partecipano alla conferenza anche l'inviato speciale Onu in Siria, Staffan de Mistura e il viceministro iraniano degli Esteri per gli Affari arabi, Hosein Ansari, che guida la rappresentanza di Teheran. Ieri, l'amministrazione del nuovo presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che non invierà una delegazione formale ai colloqui e che l'ambasciatore di Washington in Kazakistan rappresenterà gi Stati Uniti.