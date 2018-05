Scoperto ossigeno più antico dell'universo: risale al periodo in cui il cosmo aveva "solo" 500 milioni di anni

Scopeto l'ossigeno più antico dell'universo: si trova in una galassia distante 13,8 miliardi di anni luce e risale al periodo in cui il cosmo aveva solo 500 milioni di anni. Appare di colore fluorescente perché è illuminato dalla luce ultravioletta delle prime stelle nate dopo il Big Bang e, per questo, mette direttamente sulle loro tracce.