Astronomia, oltre i confini dello spazio: ecco i fenomeni da record

La scoperta delle onde gravitazionali ,prima, e l'inizio di un'astronomia multi messaggero, poi, stanno cambiando il nostro modo di pensare l'Universo. Novità che dimostrano come lo spazio non smetta mai di stupire e che ancora c'è molto da imparare. Il nuovo Guinness world records 2018 (in Italia edito da Mondadori) ha raccolto alcuni fenomeni astronomici che mostrano i "più" dello spazio registrati finora: dall'altitudine massima a cui una persona può sopravvivere alla coda più lunga di una cometa.