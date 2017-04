Ruba circa 100 cellulari al festival musicale Coachella: scovato con un'app

Un furto negli Usa che ha dell'incredibile: il 36enne newyorkese Renaldo De Jesus Henao ha rubato in una giornata circa 100 telefoni cellulari al festival musicale Coachella Music and Arts Festival, uno dei maggiori eventi internazionali che si svolge annualmente negli Empire Polo Fields di Indio, in California. La soluzione per scovarlo è stata utilizzare l'applicazione "Find My iPhone", che con il GPS permette di localizzare gli smartphone smarriti e ha portato la polizia direttamente dal ladro.