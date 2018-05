Royal Wedding, battute all'asta le torte dei precedenti matrimoni reali

Mancano solo 12 giorni al Royal Wedding. Oramai si stanno portando a termine gli ultimi preparativi e già si conoscono ospiti, testimoni di nozze e lo stilista che vestirà la sposa. Ma per chi non fosse invitato, c'è un'altra possibilità di "assaggiare" un pezzo di cerimonia reale. Il mese prossimo a Las Vegas saranno battute all'asta niente meno che alcune fette originali delle torte dei precedenti matrimoni delle teste coronate britanniche.

Cinque torte per 5 matrimoni La più gettonata sarà probabilmente quella che hanno tagliato il principe Carlo e lady Diana . Sarà venduta in un cofanetto bianco con una scritta argentata "Buckingham Palace 29 luglio 1981". Si stima che il suo valore si aggiri fra gli 800 e i 1.200 dollari . Ma ci sarà anche quella del secondo matrimonio dell'erede al trono d'Inghilterra, quello con Camilla Parker Bowles. E poi il dolce preparato per la sfortunata unione fra il principe Andrew, duca di York, e Sarah Ferguson, nel 1986. Una torta ancora più datata sarà invece quella che mangiò la principessa Anna, quarta figlia della regina Elisabetta, in occasione delle sue prime nozze, con il capitano Mark Phillips. Naturalmente non potrà mancare quella del Royal Wedding più apprezzato degli ultimi anni: il matrimonio fra il principe William e Kate Middleton .

Da dove arrivano "Tutti i pezzi ci sono stati dati da persone che hanno partecipato agli eventi e li hanno conservati in freezer", ha spiegato a Reuters Darren Julien, amministratore delegato della casa d'asta di Las Vegas. E ha aggiunto: "Non sono state conservate con nessun altro mezzo e non sono commestibili". Nel caso dei duchi di Cambridge, William e Kate, è stato forse più semplice: la stessa famiglia aveva donato agli ospiti pezzetti del dolce, in un cofanetto con la scritta: "Con i migliori auguri del Principe Carlo di Galles e della duchessa di Cornovaglia, per celebrare il matrimonio del duca e della duchessa di Cambridge". Ciascuna fetta sarà venuta per un prezzo che oscilla fra i 300 e gli 800 dollari.