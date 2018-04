Harry e Meghan, un matrimonio reale da 35 milioni di euro

Trentacinque milioni di euro. È questo il costo stimato dagli esperti per le nozze reali fra Harry e Meghan. Una cifra che catapulta il matrimonio tra il principe britannico e l’attrice americana nella lista tra quelli più costosi di sempre. Come ricostruisce il servizio di Mattino Cinque è quasi tutto pronto per il 19 maggio prossimo quando i due diranno il fatidico sì nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor. Gli inviti sono stati spediti, la torta è stata già scelta e verrà fatta da una pasticceria dell’East London per la modica cifra di 50mila sterline. Immancabili ovviamente i sausage rolls, le salsiccette ricoperte di pastafrolla che sono d’obbligo a qualsiasi party inglese che si rispetti. Il prezzo? Solo 30mila sterline. E se il costo del ricevimento ancora è incerto, quello del vestito è già noto: 400mila sterline per un abito di Ralph and Russo. Mentre tutto questo verrà pagato dai Windsor, il dispiegamento di forze dell’ordine per la sicurezza, che costerà altri 30 milioni di sterline, sarà invece a carico dei contribuenti britannici.