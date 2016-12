Secondo Renzi "è dovere di tutti che la scommessa Ue sull'immigrazione funzioni, siamo impegnati perché l'accordo con la Turchia possa essere incoraggiato e implementato. C'è una forte convergenza tra Germania e Italia per un approccio carico di valori umani e dignità, ma anche per offrire una proposta politica come Ue seria, credibile e di lungo periodo".



"Sugli eurobond non c'è condivisione" - "Occorre una strategia per l'Africa come c'è stata per la rotta balcanica - ha spiegato Renzi -. Abbiamo presentato un documento in merito ai nostri partner europei e ne abbiamo discusso con lo staff di Angela. Non siamo d'accordo su alcuni punti, in particolare sui finanziamenti. Noi abbiamo proposto gli eurobond, ma non c'è condivisione su questo argomento".



Una posizione ribadita anche dalla cancelliera tedesca. "Stimo molto il Migration Compact" proposto dall'Italia, ha detto. "Dà un impulso importante. Sul finanziamento abbiamo idee diverse, ma nello sforzo siamo dello stesso parere. Ne potremo parlare nel consiglio Ue di giugno".