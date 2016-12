28 gennaio 2015 Raid di Hezbollah uccide 2 israeliani Reazione di Tel Aviv, morto un casco blu Almeno sette i feriti nell'attacco al confine con il Libano contro un convoglio militare. Netanyahu aveva annunciato: "Pronti a reagire con la forza". E subito sono scattati i bombardamenti Tweet google 0 Invia ad un amico

18:42 - E' di 2 morti e 7 feriti il bilancio dell'attacco con razzi anti-carro a un veicolo militare israeliano a Rajar, nel nord di Israele al confine con il Libano. L'attentato è stato rivendicato da Hezbollah. Immediata la reazione di Tel Aviv che ha bombardato obiettivi del movimento sciita a ridosso della frontiera. Negli scontri seguiti all'attacco sarebbe rimasto ucciso anche un casco blu dell'Onu di nazionalità spagnola.

"A quanti cercano di sfidarci al confine nord suggerisco di guardare a Gaza. Hamas ha subito là questa estate il colpo più duro dalla sua fondazione. Siamo pronti a reagire con forza", ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu subito dopo l'attacco. Il premier, che era nel Neghev, è quindi partito per Tel Aviv dove ha presieduto un vertice straordinario con i dirigenti del ministero della difesa e con i comandanti delle forze armate.



Netanyahu minaccia Libano, Iran e Assad - "I responsabili dell'attacco pagheranno un prezzo elevato", ha poi aggiunto il primo ministro israeliano - Da tempo l'Iran cerca, con l'aiuto degli Hezbollah, di creare sul Golan un fronte terroristico contro di noi. Il governo libanese e il regime di Bashar al-Assad hanno pure responsabilità per le conseguenze degli attacchi che partono dal loro territorio contro di noi".



Scatta la reazione di Israele - Immediata la reazione di Tel Aviv: l'aviazione israeliana ha bombardato obiettivi di Hezbollah a ridosso della frontiera con il Libano, da dove continuano ad arrivare colpi di mortaio. L'esercito sta rispondendo "agli attacchi con un'operazione combinata tra aviazione e artiglieria" diretta contro le "posizioni operative" del movimento integralista sciita, ha spiegato un portavoce militare. Questa, tuttavia, non sarebbe ancora la risposta finale di Israele.



L'attacco del movimento sciita è stato sferrato in risposta al raid aereo condotto da Israele nei giorni scorsi sul Golan, nei pressi della città siriana di Qunaytra, nel quale sono stati uccisi sei miliziani e un alto ufficiale dei Pasdaran iraniani.



Ucciso un casco blu sulla frontiera - Nello scontro a fuoco tra Hezbollah e Israele è rimasto ucciso un casco blu dell'Onu. Lo conferma il portavoce del contingente Onu (Unifil) dispiegato nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele, Andra Tenenti. Fonti militari libanesi affermano che il peacekeeper è spagnolo.



Madrid chiede inchiesta Onu su casco blu spagnolo ucciso - Madrid esige un'inchiesta "immediata, esaustiva e completa" affidata all'Onu sulla morte del militare spagnolo dei caschi blu ucciso in Libano dal fuoco israeliano. Lo afferma il ministro degli esteri iberico.



Spari anche dal territorio siriano - Quasi in contemporanea all'attacco al mezzo militare a Rajan, colpi di mortaio sparati dal territorio siriano sono esplosi nel monte Hermon, nelle alture del Golan occupate da Israele. Lo riferisce il portavoce militare. Gli escursionisti sono stati evacuati dalle vicine piste di sci. Non si ha notizia di vittime.