Polonia, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia | Opposizione: autonomia dei giudici in pericolo

In migliaia sono scesi in piazza nelle principali città della Polonia per chiedere al presidente Andrzej Duda di non firmare la legge che attribuisce al governo il controllo della Corte suprema e del sistema giudiziario, limitando di fatto l'autonomia dei giudici. Molti striscioni hanno il logo "tre volte no" divenuto il simbolo della protesta popolare contro le tre contestate leggi.