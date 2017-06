Migranti, Ue: ok sanzioni a Polonia-Ungheria-Repubblica Ceca

La Commissione europea ha deciso di avviare le procedure di infrazione per Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca per i mancati ricollocamenti dei profughi richiedenti asilo provenienti dall'Italia e dalla Grecia. Ad annunciare i provvedimenti è il commissario Ue Dimitris Avramopoulos, illustrando la relazione di giugno sullo stato di attuazione delle quote.