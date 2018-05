19 maggio 2018 09:19 Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos, Rajoy: "La Spagna è uscita dalla crisi" Duecentocinquanta metri quadri con piscina e giardino a 660mila euro, da pagare in rate trentennali da 1.600 euro al mese: svolta borghese per Pablo Iglesias e compagna, in attesa di due gemelli

Mette su casa e famiglia il 39enne Pablo Iglesias, fondatore e segretario generale di Podemos, il partito spagnolo di sinistra radicale, d'ispirazione socialista democratica e no global. In attesa di due gemelli in autunno, il leader politico e la sua compagna hanno fatto le cose in grande. Troppo anche per i loro compagni di lotta. Avrebbero infatti acquistato una villa in vendita a 660mila euro, ampia 250 metri quadri, con giardino e piscina, accendendo un mutuo trentennale da 1.600 euro al mese. Critiche e polemiche per questa svolta borghese da parte di due anti-borghesi per convinzione. "In Spagna l'economia è ripartita", è il commento ironico del governo Rajoy.

L'annuncio della villa in vendita è online con ampia fotogalleryAmpi saloni, un bel giardino verdeggiante, la casetta a parte per gli ospiti e una piscina dalle acque cristalline: hanno scelto con gusto il loro nido d'amore Iglesias e compagna, Irene Montero, numero 2 del partito. E le foto pubblicate in un'ampia gallery direttamente sul sito di annunci immobiliari Idealista lasciano poco spazio all'immaginazione: il lusso c'è ed è evidente.