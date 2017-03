Spagna, Podemos vuole mettere al bando la messa della domenica in tv

Scoppia la polemica in Spagna dopo che Podemos nei giorni scorsi ha proposto di vietare la trasmissione della messa della domenica da parte della tv pubblica. La proposta, formulata dal segretario Pablo Iglesias nel Congresso dei deputati , ha provocato numerose reazioni di protesta nelle reti sociali. Gli spagnoli continuano a dichiararsi prevalentemente cattolici, anche se l'affluenza alle messe è in calo.

Per Pablo Iglesias Turriòn, politico e segretario di Podemos, che attualmente è il secondo partito in Spagna per numero di iscritti dopo il Partido Popular, la tv pubblica non deve essere "uno specchio per i riti religiosi di qualsiasi tipo". In reazione all'iniziativa di Podemos, la messa sulla Tve ha visto triplicare lo share, fino a raggiungere il 19%.