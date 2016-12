Paura a Disneyland Parigi: 28enne bloccato con due pistole in un borsone

Un uomo di 28 anni è stato fermato all'entrata dell'hotel "New York" a Disneyland Parigi . Era in possesso di due armi automatiche , una scatola di cartucce e un Corano nascosti in un borsone. Con l'uomo era presente anche una donna, fuggita al momento del fermo del compagno. Nell'interrogatorio, l'uomo ha dichiarato: " Ho portato le pistole per la mia sicurezza ".

L'allarme scattato durante i controlli all'ingresso dell'hotel - Le lampadine rosse del metal detector dell'hotel New York, nel cuore del Disney Village, a pochi decine di metri dalle attrazioni del parco, si sono messe a lampeggiare nel primo pomeriggio, quando una giovane coppia ha tranquillamente depositato la propria valigia sul nastro prima di passare sotto il gabbiotto dei controlli. Il personale della sicurezza del parco ha aperto il bagaglio e, individuate le due pistole di piccolo calibro, ha subito bloccato l'uomo. La donna che era con lui si è allontanata ed ha fatto perdere le tracce.



L'uomo stava entrando in albergo dove aveva prenotato una camera doppia. L'auto dei due, ritrovata nel parcheggio dell'hotel, è stata subito circondata dagli artificieri e ispezionata.



L'uomo, 28 anni, nato poco lontano dal parco, a Lagny, ma residente a Parigi, quartiere di Montparnasse, è incensurato, a parte un episodio di guida senza patente.



L'episodio al momento non sembra legato al terrorismo - L'inchiesta non è stata affidata alla procura antiterrorismo, segnale che l'episodio in sé non suscita al momento grandi preoccupazioni. Restano però molti punti oscuri, fra i quali il motivo per il quale l'uomo afferma di "temere per la sicurezza" al punto da andare in giro con due pistole in valigia. "Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con le autorità - ha detto Francois Banon, vicepresidente della Comunicazione di Disneyland - la nostra priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti".