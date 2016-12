Parigi, arrestato in Marocco un belga legato alla strage del 13 novembre

E' stato arrestato in Marocco un cittadino belga di origine marocchina legato agli attentati di Parigi del 13 novembre. A riferirlo è il ministero dell'Interno di Rabat, aggiungendo che Jalal Attar ha combattuto in Siria con il Fronte Al Nusra per poi unirsi ai militanti dell'Isis. L'uomo si era recato in Siria insieme a uno dei kamikaze di Saint-Denis.