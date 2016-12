Site: un nuovo video Isis mostra gli 8 terroristi del commando di Parigi

Un nuovo video di minacce contro l'Occidente è stato pubblicato da Al Hayat , media ritenuto vicino all 'Isis . Le immagini, mostrate dal Site Intelligence Group , mostrano gli otto terroristi del commando di Parigi prima degli attentati. "Non smetteremo mai di combattervi nei viaggi turistici, in quelli di lavoro, mentre dormite nelle vostre case", afferma Abdelhamid Abaaoud , l'uomo ritenuto la mente degli attacchi.

Il video - spiega Site - sarebbe stato realizzato poco prima degli attacchi avvenuti nel cuore della capitale francese il 13 novembre, in cui i militanti jihadisti colpirono lo stadio, alcuni ristoranti e il tearo Bataclan. Il commando - ricorda Site - era composto da otto membri. Tutti compaiono nel video. Quattro di loro vengono mostrati mentre decapitano alcuni prigionieri dell'Isis. Uno di loro mentre uccide un'altra persona sparandogli.



Abaaoud, belga di origini marocchine, è associato all'attacco alla rivista satirica Charlie Hebdo, a Parigi nel gennaio 2015, ed è ritenuto una delle menti degli attacchi a Parigi. Il video - spiegano ancora gli esperti di Site - mostra come la maggioranza degli attentatori di Parigi hanno passato un periodo nei campi di addestramento dell'Isis in Iraq e in Siria.



Inoltre nel messaggio Isis Londra è indicata come "l'obiettivo" da colpire per aver autorizzato i raid aerei contro lo Stato islamico. L'appello è rivolto ai "lupi solitari".