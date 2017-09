Papa Francesco abbraccia donna sfregiata: lei ora rifiuta eutanasia

"Sei bella e coraggiosa", le ha detto papa Francesco , e poi l'ha abbracciata. Così Consuela Cordoba , una donna colombiana sfregiata con l'acido dal suo ex nel 2000, ha deciso di rinunciare all'eutanasia già programmata per il 29 settembre. Dopo 87 operazioni al viso e 17 anni trascorsi con un passamontagna di tessuto a respirare da due tubi nelle narici e a nutrirsi di soli cibi liquidi, alla donna era stata anche diagnosticata un'infezione cerebrale.

​Consulela ha deciso di provare a incontrare il Papa durante il suo viaggio in Colombia per chiedergli l'approvazione al gesto. Il Pontefice le ha negato il consenso e le ha rivolto un complimento abbracciandola. “Non lo farò più perché Dio sta per portare grandezza nella mia vita - ha detto la donna -. Il medico prepari l’iniezione per qualcun altro”.