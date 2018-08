Panico su un aereo Ryanair a Barcellona, il cellulare prende fuoco: evacuati i passeggeri

Paura a bordo di un aereo Ryanair in partenza dall’aeroporto El Prat di Barcellona e diretto a Ibiza. Poco prima del decollo, i passeggeri sono stati fatti evecuare attraverso lo scivolo d’emergenza per via del fumo sprigionato dal sedile di uno dei viaggiatori. Secondo alcuni testimoni, a incendiarsi sarebbe stata la batteria esterna di uno smartphone. Fortunatamente, non ci sono feriti.