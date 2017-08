Gran Bretagna, momenti di paura in volo Il forte vento complica le operazioni

Doveva essere un normale rientro quello di Craig Cullinan, la semplice conclusione di una vacanza alle Isole Canarie. Con il suo smartphone è stato invece testimone di un atterraggio brusco, che ha generato attimi di panico incontrollato fra i passeggeri del Boeing 737-800 in rientro all'aeroporto di Leeds Bradford, nel West Yorks, in Gran Bretagna. Dopo un volo tranquillo, l'aereo si è improvvisamente trovato in mezzo a forti raffiche di vento trasversali che hanno complicato le operazioni, al punto da far rimbalzare il velivolo sulla pista e sballottare i passeggeri uno contro l'altro. Il comandante ha ripreso subito il controllo ma, come ha dichiarato lo stesso Craig al Daily Mail, si è trattato del peggior atterraggio mai vissuto.