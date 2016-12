Obama regolarizza 5 milioni di clandestini "Non è amnistia, è approccio responsabile"

07:39 - Il piano di Barack Obama per l'immigrazione prevede un rafforzamento della sicurezza dei confini, assicurerà che tutti giochino con le stesse regole e regolarizzerà 5 milioni di immigrati che sono negli Stati Uniti illegalmente. Lo afferma la Casa Bianca.

I 5 milioni di immigrati clandestini ai quali è rivolto il piano Obama scamperanno la deportazione e alcuni riceveranno permessi di lavoro. In particolare, i clandestini che vivono da più di cinque anni negli Stati Uniti, o hanno un figlio nato negli Usa o che è titolare di un permesso di soggiorno permanente, potranno ottenere un permesso di lavoro di tre anni. L'amministrazione Usa inizierà ad accettare le richieste di slittamento della deportazione di immigrati clandestini a partire dalla prossima primavera.



Obama: "Approccio responsabile, non è un'amnistia" - Obama ha quindi spiegato che "un'amnistia di massa non sarebbe giusta. Una deportazione di massa sarebbe impossibile e contraria al nostro spirito. Quello che sto descrivendo è un approccio responsabile e di buon senso". "Le misure che sto prendendo", ha quindi aggiunto Obama, sul fronte dell'immigrazione "non sono solo legali, sono le singole azioni che ogni singolo presidente repubblicano e ogni singolo presidente democratico ha preso nell'ultimo mezzo secolo".



Festa davanti alla Casa Bianca - L'annuncio della riforma ha provocato vere e proprie scene di entusiasmo davanti alla Casa Bianca, dove una folla sempre più numerosa si è andata radunando prima del discorso in diretta Tv di Obama. La maggior parte delle persone appartiene alla comunità ispanica, ma a festeggiare anche molti immigrati asiatici.



Jeb Bush: "Dal presidente politiche divisive" - "Il presidente Obama ha ancora una volta messo in campo politiche divisive e manipolatorie, invece di una leadership misurata": E' duro il commento dell'ex governatore della Florida, Jeb Bush, probabile candidato per la Casa Bianca nel 2016. "E' ora che i repubblicani agiscano in Congresso" ha aggiunto, sottolineando come "si debba dimostrare agli americani che noi siamo il partito che affronta seriamente le sfide ed è in grado di costruire una solida base di consenso per raggiungere significative riforme per il futuro".



Molto critico anche lo speaker della Camera, John Boehner. "Il presidente Obama ha rafforzato la sua eredità di non rispetto per la legge e sperperato la poca credibilità che gli era rimasta - ha detto -. Non è così che funziona la democrazia in America".



Arrestata ragazza armata davanti alla Casa Bianca - April Lenhart, una 23enne del Michigan, è stata fermata davanti alla Casa Bianca armata di pistola, pochi minuti dopo che il presidente Barack Obama aveva presentato il decreto sulla riforma dell'immigrazione.Gli agenti in borghese dei servizi segreti hanno notato una giovane con la fondina e l'hanno fermata, per scoprire poi che conteneva una 9mm. La ragazza è stata arrestata, ma si rifiuta di rispondere alle domande degli investigatori.