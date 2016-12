29 gennaio 2014 Obama dice basta alle diseguaglianze

"Sì al salario minimo da 10 dollari l'ora" "Se il Congresso blocca le misure per la classe media, agirò io per decreto - dice nel discorso sullo stato dell'Unione -. L'America non resterà immobile" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:39 - Il 2014 sarà l'anno della svolta per l'America, un anno di azione. E' la solenne promessa di Barack Obama, più che mai determinato ad affermare la sua agenda politica e sociale, per troppo tempo rimasta ostaggio delle lotte tra partiti. Il programma è ambizioso e il piatto forte è l'aumento del salario minimo: per i nuovi assunti nell'amministrazione federale si passa da sette a dieci dollari l'ora.