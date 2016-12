Usa, torna l'incubo default

07:34 - Il conto alla rovescia per l'aumento del tetto del debito è iniziato. E la Casa Bianca e i repubblicani sono pronti a darsi battaglia. Il presidente Barack Obama vuole un progetto "pulito", ovvero che aumenti il tetto del debito senza includere misure su altri temi. "E' irresponsabile avanzare una richiesta del genere con il livello di debito che grava sulla nostra economia" mette in evidenza il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell.

Mitch McConnell ha comunque assicurato che gli Stati Uniti non faranno mai default, su questo - aggiunge - lo speaker della Camera, John Boehner, è stato chiaro. Ma i giochi sono tutt'altro che conclusi.