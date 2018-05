Nuovo record per il cubo di Rubik: risolto in 4,22 secondi

Detto fatto. Sono bastati pochi movimenti velocissimi per risolvere il rompicapo più famoso del mondo: il cubo di Rubik. A battere tutti i record è stato un 22enne australiano, Feliks Zembegs, che è riuscito a comporre tutti i lati colorati del cubo in soli 4,22 secondi, durante l'evento Cube For Cambodia 2018 di Melbourne.