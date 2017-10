Cubo di Rubik, lo risolve in meno di 5 secondi e stabilisce il nuovo record del mondo

Sono bastati poco più di 4 secondi e mezzo al giovane Seung Beom Cho per risolvere l'intricato Cubo di Rubik e aggiudicarsi il nuovo record mondiale. Un rapidità tale che nessuno nella sala della World Cube Association di Chicago si è immediatamente reso conto dell'impresa, nemmeno lo stesso ragazzo sudcoreano. Cho ha infatti esultato per aver composto in fretta le facce del cubo senza aspettarsi un tempo del genere. Quando poi ha visto sul display luminoso di aver impiegato solo 4.59 secondi è stato colto da una totale incredulità, mentre gli altri appassionati si sono stretti attorno al giovane per congratularsi con lui. E pensare che il vecchio record del mondo (4.69 secondi) era stato realizzato da Patrick Ponce solamente un mese fa. Non resta, dunque, che aspettare il prossimo super tempo.