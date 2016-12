Nuova strage di migranti nel Mar Egeo: anche 11 bambini tra le vittime

Almeno 35 persone sono morte all'alba nei naufragi di due barconi di migranti nel mar Egeo . Ventiquattro i corpi ritrovati nella baia turca di Edremit, a poca distanza dall'isola greca di Lesbo. Di questi, 11 sono bambini. In un'altra tragedia al largo della Turchia ci sono 11 morti. Inoltre altre 12 persone risultano disperse e le operazioni di soccorso proseguono.

Entrambe le imbarcazioni erano dirette all'isola greca di Lesbo.



Merkel ad Ankara per discutere su crisi migranti: "Coinvolgere la Nato"- La cancelliera Angela Merkel ha incontrato le autorità turche per discutere della crisi dei migranti. Al termine dell'incontro, il premier turco Ahmet Davutoglu ha reso noto che Turchia e Germania lavoreranno insieme per cercare di coinvolgere la Nato nel frenare il flusso di rifugiati.



Il coinvolgimento della Nato dovrebbe consistere anzitutto nell'utilizzo delle capacità di controllo e osservazione dell'Alleanza al confine tra Turchia e Siria e nel mar Egeo.